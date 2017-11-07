Написание текстов для интернет магазина

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Закрыт25 заявок348 просмотров

требуется написать простые тексты для товара в интернет магазин, требуется большое количество текстов, для интернет магазина авто аксессуаров. для товара по 1000 знаков.

8 лет назад
forautoshop
Иванов 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров