Написание текстов для интернет магазина

Всем здравствуйте. Задание преимущественно для женского пола со знанием данной тематики. Необходимо написать 9 обзорных SEO-статей для 9 конкретных посадочных страниц на сайте центра обучения маникюру и педикюру, по одной на каждую. Статьи должны ...