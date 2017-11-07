требуется написать простые тексты для товара в интернет магазин, требуется большое количество текстов, для интернет магазина авто аксессуаров. для товара по 1000 знаков.
Текст на английском для индигоугоу компании на 500 слов
текст на английском для индигоугоу компании на 500 слов
английский должен быть отличным (как родной)
есть план что должно быть написано (план на английском, но мой английский не красивый и где то не идеальный)
!!!Обязательно!!! дайте два три текста примера Вашей работы
нужно сделать сегодня
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