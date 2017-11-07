текст на английском для индигоугоу компании на 500 слов

английский должен быть отличным (как родной)

есть план что должно быть написано (план на английском, но мой английский не красивый и где то не идеальный)

!!!Обязательно!!! дайте два три текста примера Вашей работы

нужно сделать сегодня