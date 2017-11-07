Текст на английском для индигоугоу компании на 500 слов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки212 просмотров

текст на английском для индигоугоу компании на 500 слов 

английский должен быть отличным (как родной)

есть план что должно быть написано (план на английском, но мой английский не красивый и где то не идеальный)

!!!Обязательно!!! дайте два  три текста примера Вашей работы

нужно сделать сегодня

8 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать 9 сео-статей по теме Маникюр и Педикюр.

    Всем здравствуйте. Задание преимущественно для женского пола со знанием данной тематики. Необходимо написать 9 обзорных SEO-статей для 9 конкретных посадочных страниц на сайте центра обучения маникюру и педикюру, по одной на каждую. Статьи должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайтер (тематика домашние животные)

    Требуются статьи разных категорий - от описания пород собак до ухода за котами. Цена обсуждаема, но должна как-то соотноситься с вашим портфолио.  Заявки без указания цены не рассматриваются. Поначалу ожидается большой наплыв работы, ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание уникальных статей

    Приветствую. Ищу компетентного человека в вопросе написания статей от 500 до 30т символов уникального текста. Тематика работ - ICO, криптовалюты, инвестиции. Умение в статью вставлять тематические изображения - приветствуется.  -некоторые литературные источники для написания ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статья на мед тематику

    $1

    Здравствуйте. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на сайт посвященный болезням и лечению тазобедренного сустава.Категории статей: болезни, лечение, эндопротезирование, реабилитация, лфк и тд.Желательно, чтобы Вы разбирались в этой теме(мед. образование приветствуется).Плачу 50 ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обзорная статья о минитракторах

    Нужно написать статью на 8000-10000 знаков. (обзорного типа) Задание исключительно для авторов, посредников убедительная просьба не беспокоить! Для написания статьи исполнитель должен  обязательно обладать техническим складом ума, а еще лучше иметь опыт работы ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты – описания категорий интернет магазина женской тематики

    Тексты – описания категорий интернет магазина женской тематики   Необходимо создать описание 300-400 категорий интернет магазина женской тематики (косметика, парфюмерия, одежда, детские товары)   Интересуют полезные, человеческие, не «водяные» тексты ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад