Здравствуйте, копирайтеры. Нужна статья на специфическую тематику, подробности - исполнителю. Объем 6-10 тыс., цена $1/1000 символов. Если проект опубликован, значит - исполнитель еще не найден, оставляйте заявки.
Написание уникальных статей на Вьетнамском языке
Необходимо написание уникальных статей на тему "Красота и здоровье" на Вьетнамском языке.
Объем: 150-200 тыс. зн. бп
Указывайте цену за тысячу знбп
И ваш уровень
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