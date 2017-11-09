Необходимо наполнить сайт медицинской тематики качественными статьями информационного характера (не продажные и не рекламные). Желательно медицинское образование, ОБЯЗАТЕЛЬНО умение грамотно писать. Внимание! Пожалуйста сразу показывайте примеры работ. Подробные ...
Нужно написать 100 обзоров товаров
Обзоры не технические, а как обычно делают люди, пользовавшиеся товаром. начиная с где купить, включая состав товара и эффект от применения. ТЗ в доке https://docs.google.com/document/d/1ChTsMGqN6PmepEN1zM6mgkqwWXPD9wFm5UOIWkvtpfw/edit# цена 50/1000
Пишите пжл в своей заявке опыт, умения, чтобы мы понимали, почему нужно выбрать вас.
Пустые заявки не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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