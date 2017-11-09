Необходимо наполнить сайт медицинской тематики качественными статьями информационного характера (не продажные и не рекламные). Желательно медицинское образование, ОБЯЗАТЕЛЬНО умение грамотно писать. Внимание! Пожалуйста сразу показывайте примеры работ. Подробные ...
Переработка текста для рекламного объявления в Instagram.
Здравствуйте, нужно переработать текст для рекламного объявления в Instagram'е. Тематика - продажа тонального крема "Dermacol".
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