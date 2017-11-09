Ищу копирайтера на информационный сайт, в тематику "Льготы, субсидии"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки170 просмотров

Ищу копирайтеров на новый сайт в тематике "льготы, субсидии, пенсии". Статей нужно много, только до Нового года нужно выписать 200 статей, дальше - больше. Нужно будет погрузиться в тематику.

Пример ТЗ приложил к проекту.

Рассчитываю на ценовую категорию не выше 40р\1000 знаков.

8 лет назад
kimon
Денис 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров