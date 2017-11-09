Здравствуйте. Требуется футбольный аналитик для написания футбольных прогнозов. Сами прогнозы есть, необходимо их письменно обосновать в виде текста-описания прогноза. В тексте необходимо использовать информацию о футбольных командах: их текущем состоянии, игровой форме, проблемах. ...
Ищу копирайтера на информационный сайт, в тематику "Льготы, субсидии"
Ищу копирайтеров на новый сайт в тематике "льготы, субсидии, пенсии". Статей нужно много, только до Нового года нужно выписать 200 статей, дальше - больше. Нужно будет погрузиться в тематику.
Пример ТЗ приложил к проекту.
Рассчитываю на ценовую категорию не выше 40р\1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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