Копирайтинг на тему "Монетизация источника трафика"

Всем привет!

Необходимо написать 15 статей, каждая будет под определенный тип трафика, необходимо рассказать как его можно монетизировать при помощи определенной партнерской сети, включая мануал что за чем сделать в сети и как это будет работать.

Часть текста будет пересекаться между статьями.

Пример темы:

YouTube и партнерская сеть: учимся зарабатывать