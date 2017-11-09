Здравствуйте.

Требуется футбольный аналитик для написания футбольных прогнозов. Сами прогнозы есть, необходимо их письменно обосновать в виде текста-описания прогноза. В тексте необходимо использовать информацию о футбольных командах: их текущем состоянии, игровой форме, проблемах.

Требования к исполнителю:

- широкие и глубокие познания в области футбола, увлечение футболом, отслеживание событий в мире футбола;

- иметь представление о ставках, знать обозначения ставок;

- умение искать нужную информацию о командах, их текущем состояниях, составе, проблемах;

- обязательное соблюдение сроков исполнения работы;

- наличие достаточного свободного времени для выполнения работы;

- возможность вести оперативную переписку, быть на связи, не пропадать;

- лояльные расценки на стоимость работ.

Объем 50 000 знаков без пробелов.