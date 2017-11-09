Всем привет! Необходимо написать 15 статей, каждая будет под определенный тип трафика, необходимо рассказать как его можно монетизировать при помощи определенной партнерской сети, включая мануал что за чем сделать в сети и ...
Требуется футбольный аналитик для написания футбольных прогнозов
Здравствуйте.
Требуется футбольный аналитик для написания футбольных прогнозов. Сами прогнозы есть, необходимо их письменно обосновать в виде текста-описания прогноза. В тексте необходимо использовать информацию о футбольных командах: их текущем состоянии, игровой форме, проблемах.
Требования к исполнителю:
- широкие и глубокие познания в области футбола, увлечение футболом, отслеживание событий в мире футбола;
- иметь представление о ставках, знать обозначения ставок;
- умение искать нужную информацию о командах, их текущем состояниях, составе, проблемах;
- обязательное соблюдение сроков исполнения работы;
- наличие достаточного свободного времени для выполнения работы;
- возможность вести оперативную переписку, быть на связи, не пропадать;
- лояльные расценки на стоимость работ.
Объем 50 000 знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
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