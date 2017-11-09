Сделать описания интернет-магазинов и добавить на сайт

Всем доброго времени суток!

Нужно сделать описания интернет-магазинов и добавить (запостить) их на сайт на движке dle.

В каждом описании будет 4 подзоголовка - Название магазина, Доставка, Оплата, Скидки.

Каждое описание в среднем по 2500 знаков.

Обязательное условие - опыт работы с движком dle

Кроме текста, в пост нужно будет вставлять картинку (логотип магазина, логотипы предоставлю), а так для каждого поста нужно будет сделать 5-7 скриншотов разных сайтов (скидочных сервисов), а так же ссылки и некоторые параметры возле каждого скриншота.

Добавление одного поста по времени будет занимать минут 15-20.

Жду предложений с указанием цены за 1000 знаков и цены за добавление 1 поста.