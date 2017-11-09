Презентация GRACE

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  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок133 просмотра

Привет!

У нас есть презентация, написана с ошибками. Нужно исправить ошибки, построение предложений, речевые обороты. И плюс добавить продающей функции и креатива. Хочется нестандартное художественное описание презентации. А немного в богемном стиле, с едкими шутками, но без перебора с креативом (должно быть утонченно).

Сможешь?

8 лет назад
guest_15103153673725
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров