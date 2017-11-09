Нужен копирайтер на 50 текстов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок206 просмотров

Добрый день!

Ищу человека (или двух), который напишет 50 текстов технической тематики (описания товаров). Оплата - 60 рублей/1000 символов. 

8 лет назад
car_prosto_car
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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