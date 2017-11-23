Написание SEO-статей для сайта доставки цветов

Во вложенном файле техническое задание на написание текстов для сайта доставки цветов в Краснодаре

Оплата Webmoney WMU или Приват24 , Яндекс Деньги или через сервис Weblanser

Техническое задание тут

Примеры оформления текста по структуре :

Пример 1﻿

Пример 2﻿

Текст должен соответствовать наполнению сайта, если на сайте нет орхидей, писать про орхидеи не нужно. Если доставка условно- Бесплатная, не нужно писать, о том, что доставка бесплатная всегда. Рекомендую ознакомиться с сайтом, прежде чем писать статьи. Можно делать рерайт с других сайтов, но при соблюдении требований по уникальности.

Отдам предпочтение фрилансеру, который покажет свои работы в похожем стиле и сможет приступить к работе сегодня же. По срокам желательно 2-3 статьи в день