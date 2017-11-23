Написание SEO-статей для сайта доставки цветов

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Завершен5 заявок230 просмотров

Во вложенном файле техническое задание на написание текстов для сайта доставки цветов в Краснодаре

Оплата Webmoney WMU или Приват24 , Яндекс Деньги или через сервис Weblanser

Техническое задание тут

Примеры оформления текста по структуре : 

Пример 1﻿

Пример 2﻿

Текст должен соответствовать наполнению сайта, если на сайте нет орхидей, писать про орхидеи не нужно. Если доставка условно- Бесплатная, не нужно писать, о том, что доставка бесплатная всегда. Рекомендую ознакомиться с сайтом, прежде чем писать статьи. Можно делать рерайт с других сайтов, но при соблюдении требований по уникальности. 

Отдам предпочтение фрилансеру, который покажет свои работы в похожем стиле и сможет приступить к работе сегодня же. По срокам желательно 2-3 статьи в день 

Написание статей
8 лет назад
labirinth
Дмитрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$44
7 дней
Отмечу отдельно : коммуникабельность и устойчивость к правкам, сделала всё как просили по тех. заданию. Сотрудничеством доволен, впервые за 3 года практики написали текст, который прошёл все проверки по SEO, это дорогого стоит.
Спасибо за заказ, который добавил немного ярких цветов (в прямом и переносном смысле) в техническую работу. Заказчик постоянно на связи, оперативно отвечает на вопросы, оплата выполнена своевременно.

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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