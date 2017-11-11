Написать 10 статей

Нужно написать статьи для нескольких посадочных страниц интернет-магазина. ТЗ Для интернет-магазина (http://dogbutik.ru) требуется написать (отредактировать, где уже есть) несколько статей для посадочных страниц — категорий товаров. На эти страницы посетители будут попадать, как ...