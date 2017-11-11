Написать 10 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок304 просмотра

Необходимо написать 10  статей

Работа по четким и структурированным тз

ОБЪЕМ РАБОТЫ:

2  статьи в день.  Если у вас будет время – то можно больше.

ТРЕБОВАНИЯ:

- грамотный русский язык, умение письменно выражать свои мысли;

- работоспособность, обучаемость;

- честность, открытость, готовность к долгосрочному сотрудничеству.

ТЕМЫ :

Кулинария

Средний размер текста 7500 знаков

Уникальность 90+

ОПЛАТА:

200 рублей за 1 статью , за выполнение задания 2000р

8 лет назад
wowa24
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров