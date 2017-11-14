Ищем человека, который знаком с тематикой хостинг и готов писать статьи на эту тематику. Разные. Желательно конечно со знаниям техническими.
Нужен копирайтер
Требуется копирайтер, который сможет написать статью на спорт тематику. Объем текста 4000 збп. Оплата на карту Привата 25 грн/1000 збп.
Заявки фрилансеров
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