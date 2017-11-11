Требуется копирайтер, который сможет написать статью на спорт тематику. Объем текста 4000 збп. Оплата на карту Привата 25 грн/1000 збп.
Серия отзывов для медицинского центра
Нужно написать серию правдоподобных отзывов о медицинском центре с использованием информации о врачах и отзывов размещенных в интернете, собственного опыта и фантазии :)
Заявки фрилансеров
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