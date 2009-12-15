Мы принципиально делаем хорошие сайты

Веб-студия Linecore

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Мы, киевская компания, занимающаяся разработкой веб-систем любой сложности. В наш состав входят специалисты: дизайнеры, флешеры, программисты, системные администраторы, менеджеры и другие очень хорошие люди. Область успешно решаемых задач: веб-разработка, веб-дизайн, флеш-разработка, веб-хостинг на собственной площадке, SEO (оптимизация/раскрутка сайта), разработка баннеров и презентаций.

Мы предоставляем абсолютно весь спектр веб-услуг.

У нас гибкая ценовая политика и качественный сервис.

Мы всегда готовы предоставить наилучшее решение Ваших задач за приемлемую для Вас цену.