Нарисовать вкусный(!) юзерпик для меня

# 1 — $

Дамы и господа, очень хочется наконец - то стать человеком и обрести вкусную аватарку на веблансере с элементами так сказать, фирменного стиля. Оплата сразу же. пожалуйста, в аську не писать, предложения только здесь, жду от вас так же адекватных цен.(10-25$по курсу 30р за 1 у.е.. это за очень красивый вариант)

Спасибо!