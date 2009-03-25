Логотип завода по производству мебели

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен113 заявок4759 просмотров
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#1$

Название должно быть написано очень красиво снизу вверх. Вариантов решения может быть много. Необходимо использовать белый, серый и фиолетовый текст. Цель добится, чтобы логотип нем идею - возвышение. Т.е. что то должно идти с низу вверх, кроме того, можно использовать какие нибудь идеи с мягкой мебелью. Можно делать акценты на различные буквы.

Название "Новотан"

Ждем варианты

Бюджет 3000 рублей.

15 лет назад
temon
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
soni_jofa
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
Отличный исполнитель! Прекрасно рисует логотипы! Работает очень оперативно.
Спасибо за сотрудничество. Все четко, оперативно и ясно в требованиях, корректировке работы и оплате!
Заявки фрилансеров
soni_jofa
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
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