Логотип завода по производству мебели

# 1 — $

Название должно быть написано очень красиво снизу вверх. Вариантов решения может быть много. Необходимо использовать белый, серый и фиолетовый текст. Цель добится, чтобы логотип нем идею - возвышение. Т.е. что то должно идти с низу вверх, кроме того, можно использовать какие нибудь идеи с мягкой мебелью. Можно делать акценты на различные буквы.

Название "Новотан"

Ждем варианты

Бюджет 3000 рублей.