Создать логотип для музыкального магазина

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен69 заявок2027 просмотров
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#1$

Всех приветствую!!! Я являюсь одним из учредителей нового музыкального магазина, иминуемым "MuZone". Мы занимаемся продажей музыкальных инструментов и всех сопутсвующих товаров, а также музыкальной продукции. Так вот... Необходимо создать в кроткие сроки качественный логотип, четкий, запоминающийся и выглядящий достойно!!!

15 лет назад
monolog
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Победитель конкурса
gendroid
Johnson 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
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gendroid
Johnson 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
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