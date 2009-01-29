Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен47 заявок2449 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Нужен логотип для сайта lifekredit.ru. Название сайта "Жизнь в кредит" - информационный сайт о кредитах, взаимодействии с банками, решение кредитных проблем и т.п. Все вопросы, можно задать по скайпу или мылу. Аська временно не работает

Исходник нужен будет в кривых

UPD. Публикуйте здесь же

UPD UPD. ЖИЗНЬ В КРЕДИТ.

Логотип для сайта
15 лет назад
apmonioz
Petr 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
Победитель конкурса
mediana
Liza 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
Отличный креатив. Честно говоря, после вариантов Лизы и выбирать то не ис чего было, :) все указывало на нее, хотя мы и дали возможность проявить себя всем желающим и ждали до конца объявленного срока конкурса. В общем рекомендую. +10
Заказчик правильно и четко формулирует задачу. Без промедления оплатил работу!
Заявки фрилансеров
mediana
Liza 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Идея для логотипа и слоган

    $100

    Здравствуйте, требуется придумать логотип для завода комбикормов. название ПЧУП «РОССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (не рУсский а рОсский). прорисовывать не надо. нужна идея. и как следствие - к логотипу слоган. обратили внимание, что им понравился вот такой логотип ...

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Динамичный логотип.

    $4

    Динамичный логотип. Надо: - более реалистичное изображение - убрать пиксилявость - плавное вращение не рывками - ровное вращение. без рывков и скачков. куча исходников и примеров могу дать ссылку на уроки)

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать лого + фавикон

    $50

    Нужно сделать лого автомобильного сайта. Простое, но запоминающиеся, два слова на английском языке. За подробностями можете обращаться в icq 9000060. +не сложный фавикон.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать логотип.

    $50

    Нужно нарисовать красиво и качественно логотип.. Проект называеться - Q-IRM Тематика: Знакомства, соц сеть, варез, интернет-магазин, будет являться маркой некоторой продукции. Спасибо за внимание, с уважением Q-IRM. P.S. Нужно красиво ну строго... Далее в личку просьба не писать.. Выкладывать все ...

    Логотипы и Знаки74 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обрисовать лого огнем

    Есть готовое лого и Favicon надо его дорисовать. то есть хочу огня на самом рисунке. там форма лица как бы и оно должно просто быть обьято огнем. по возможности за отзыв файл лого сделать на прозрачном фоне

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Лого для интернет-радиостанции

    $20

    Необходимо сделать лого для интернет-радиостанции Radio MASKI, в лого должен присутствовать сайт www.RadioMASKI.net Оплату гарантирую! Отпишусь чьё лого лучшее и сможете удостовериться у человека о получении денег!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для торговой компании

    Требуется создать логотип для компании, занимающейся торговлей химической продукцией. Пример: логотип компании ChemConnect (chemconnect.com). Должно быть просто и со вкусом. Жду предложений по срокам и стоимости. Наличие портфолио исполнителя обязательно.

    Логотипы и Знаки124 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Несложный логотип для футбольного фан-клуба

    $10

    Необходимо нарисовать простой логотип для русскоязычного фан-клуба французского футбольного клуба (год основания - 2005). На лого должна присутствовать надпись Legion Russe Du PSG и возможно адрес сайта. Команда из Парижа, так что возможно использование силуэта Эйфелевой башни. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад