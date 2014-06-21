Здравствуйте, требуется придумать логотип для завода комбикормов. название ПЧУП «РОССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (не рУсский а рОсский). прорисовывать не надо. нужна идея. и как следствие - к логотипу слоган. обратили внимание, что им понравился вот такой логотип ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Динамичный логотип.
Надо:
- более реалистичное изображение
- убрать пиксилявость
- плавное вращение не рывками
- ровное вращение. без рывков и скачков. куча исходников и примеров
могу дать ссылку на уроки)
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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