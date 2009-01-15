Здравствуйте, требуется придумать логотип для завода комбикормов. название ПЧУП «РОССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (не рУсский а рОсский). прорисовывать не надо. нужна идея. и как следствие - к логотипу слоган. обратили внимание, что им понравился вот такой логотип ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать лого для сайта. Информация во вложенном файле.
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