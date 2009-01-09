Идея для логотипа и слоган

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт46 заявок1054 просмотра
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#1$

Здравствуйте,

требуется придумать логотип для завода комбикормов. название ПЧУП «РОССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (не рУсский а рОсский). прорисовывать не надо. нужна идея. и как следствие - к логотипу слоган. обратили внимание, что им понравился вот такой логотип (прикр. файл). но на нем зацикливаться не нужно вообще.

15 лет назад
Rodina_work
Елена 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
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Нет заявок фрилансеров
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