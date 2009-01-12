Обрисовать лого огнем

Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки361 просмотр
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Есть готовое лого и Favicon

надо его дорисовать. то есть хочу огня на самом рисунке. там форма лица как бы и оно должно просто быть обьято огнем.

по возможности за отзыв

файл лого сделать на прозрачном фоне

15 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
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