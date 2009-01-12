Лого для интернет-радиостанции

Здравствуйте, требуется придумать логотип для завода комбикормов. название ПЧУП «РОССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (не рУсский а рОсский). прорисовывать не надо. нужна идея. и как следствие - к логотипу слоган. обратили внимание, что им понравился вот такой логотип ...