Сделать лого + фавикон

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен59 заявок559 просмотров
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Нужно сделать лого автомобильного сайта. Простое, но запоминающиеся, два слова на английском языке. За подробностями можете обращаться в icq 9000060. +не сложный фавикон.

15 лет назад
lcatlas
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
vitos777
Victor 
34 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$50
3 дня
Приятный в работе молодой человек, все выполнил быстро и в срок, достаточно интересно. Рекомендую.
Очент класеый работодатель, быстро сработались. Оплята вовремя . Рекомендую всем . Надеюсь будем работать и дальше.
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