Требуется написать новостной скрипт, можете взять скрипт phpnews или любой другой удобный для вас. От скрипта требуется постинг моих новостей через админку(заголовок+краткое описание) - на главную страницу через таблицы(лучше под заточенный темплейт) Постинг самой новости(которая тут ...