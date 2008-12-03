lcatlas

Александр Анисимов lcatlas

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Сделать лого + фавикон

    $50

    Нужно сделать лого автомобильного сайта. Простое, но запоминающиеся, два слова на английском языке. За подробностями можете обращаться в icq 9000060. +не сложный фавикон.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Новостной скрипт

    $250

    Требуется написать новостной скрипт, можете взять скрипт phpnews или любой другой удобный для вас. От скрипта требуется постинг моих новостей через админку(заголовок+краткое описание) - на главную страницу через таблицы(лучше под заточенный темплейт) Постинг самой новости(которая тут ...

    CSS
    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт онлайн формы заказа

    $10

    Нужно написать скрипт формы отправки заказа на грузоперевозку с отправкой данных на email, в форме несколько полей ввода. В скрипте реализовать защиту от спам-ботов + контроль незаполненных обязательных полей. HTML форма с нужными полями ввода ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
vitos777
Victor 
34 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
15 лет назад
Сделать лого + фавикон
Очент класеый работодатель, быстро сработались. Оплята вовремя . Рекомендую всем . Надеюсь будем работать и дальше.
Приятный в работе молодой человек, все выполнил быстро и в срок, достаточно интересно. Рекомендую.
Ответный отзыв
-f5lab-
Тест 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Скрипт онлайн формы заказа
Приятный в общении человек. Содействовал всем, чем требовалось. С оплатой проблем не было. Спасибо за сотрудничество, рекомендую!
Быстро, надежно, красиво и дешего. Всем советую.
Ответный отзыв