Логотип для локальной городской сети

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен97 заявок1295 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен логотип для локальной городской компьютерной сети.

15 лет назад
laffytaffy
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
soni_jofa
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Справился с заданием на все 100!
Виталий порадовал четким заданием и быстрыми корректировками по заданию. Приятно было работать с таким заказчиком. Спасибо. Оплата вовремя.
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