Логотип для дисконтного клуба

Необходимо разработать логотим для дисконтного клуба, предоставляющего скидки и каталог продавцов прямо через мобильный телефон. Сайт клуба http://discount-club.mobi пока не готов, но основное описание там уже есть. Нужно чтобы логотип был одинаково хорошо читаем как на ПК так и на экране мобильного телефона. Важно чтобы логотип не терял узнаваемость при его уменьшении до размера иконки.

деять - пятнадцать вмз - больше пока не осилю