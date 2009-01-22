Логотип для дисконтного клуба

Логотипы и ЗнакиЗавершен35 заявок649 просмотров
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Необходимо разработать логотим для дисконтного клуба, предоставляющего скидки и каталог продавцов прямо через мобильный телефон. Сайт клуба http://discount-club.mobi пока не готов, но основное описание там уже есть. Нужно чтобы логотип был одинаково хорошо читаем как на ПК так и на экране мобильного телефона. Важно чтобы логотип не терял узнаваемость при его уменьшении до размера иконки.

деять - пятнадцать вмз - больше пока не осилю

15 лет назад
ipadm
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
fr1m1nder
Иван 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена всрок.
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