Разработка логотипа

Логотип будет использоваться как для веб, так и для полиграфиии.

Логотип (по замыслу) представляет собой рисованного "мультяшного" персонажа в стиле аниме.

Просьба, указывать ссылки на портфолио или примеры предыдущих работ.

При успешном сорудничестве, возможно предложение на разработку еще двух логотипов.