Разработка логотипа

Динамичный логотип. Надо: - более реалистичное изображение - убрать пиксилявость - плавное вращение не рывками - ровное вращение. без рывков и скачков. куча исходников и примеров могу дать ссылку на уроки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип будет использоваться как для веб, так и для полиграфиии.
Логотип (по замыслу) представляет собой рисованного "мультяшного" персонажа в стиле аниме.
Просьба, указывать ссылки на портфолио или примеры предыдущих работ.
При успешном сорудничестве, возможно предложение на разработку еще двух логотипов.
- Похожие заказы
- $4Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Необходимо разработать логотим для дисконтного клуба, предоставляющего скидки и каталог продавцов прямо через мобильный телефон. Сайт клуба http://discount-club.mobi пока не готов, но основное описание там уже есть. Нужно чтобы логотип был одинаково хорошо читаем как ...Завершен15 лет назад
Нужен логотип для сайта lifekredit.ru. Название сайта "Жизнь в кредит" - информационный сайт о кредитах, взаимодействии с банками, решение кредитных проблем и т.п. Все вопросы, можно задать по скайпу или мылу. Аська временно не работает Исходник ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно сделать лого автомобильного сайта. Простое, но запоминающиеся, два слова на английском языке. За подробностями можете обращаться в icq 9000060. +не сложный фавикон.Завершен15 лет назад
- $60
Здравствуйте! Нужен логотип для локальной городской компьютерной сети.Завершен15 лет назад
- $50
Нужно нарисовать красиво и качественно логотип.. Проект называеться - Q-IRM Тематика: Знакомства, соц сеть, варез, интернет-магазин, будет являться маркой некоторой продукции. Спасибо за внимание, с уважением Q-IRM. P.S. Нужно красиво ну строго... Далее в личку просьба не писать.. Выкладывать все ...Логотипы и Знаки74 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть готовое лого и Favicon надо его дорисовать. то есть хочу огня на самом рисунке. там форма лица как бы и оно должно просто быть обьято огнем. по возможности за отзыв файл лого сделать на прозрачном фонеЛоготипы и Знаки23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо сделать лого для интернет-радиостанции Radio MASKI, в лого должен присутствовать сайт www.RadioMASKI.net Оплату гарантирую! Отпишусь чьё лого лучшее и сможете удостовериться у человека о получении денег!Закрыт15 лет назад
Требуется создать логотип для компании, занимающейся торговлей химической продукцией. Пример: логотип компании ChemConnect (chemconnect.com). Должно быть просто и со вкусом. Жду предложений по срокам и стоимости. Наличие портфолио исполнителя обязательно.Логотипы и Знаки124 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно отрисовать лого для сайта. Информация во вложенном файле.Завершен15 лет назад