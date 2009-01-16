Динамичный логотип. Надо: - более реалистичное изображение - убрать пиксилявость - плавное вращение не рывками - ровное вращение. без рывков и скачков. куча исходников и примеров могу дать ссылку на уроки)
Логотип консалтинговой компании и проф. сообщества
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Логотип консалтинговой компании и профессионального сообщества (логистика и управление цепями поставок).
1. Консалтинговая компания Logist-ics. Специализация: логистика и управление цепями поставок.
Нужен логотип, состоящий из названия компании и графической части в векторе и растре, в цветном и монохромном исполнении.
Название компании:
С 2001 года лого то, что сейчас на сайте. Логотип перегружен, не воспринимается клиентами как слово логистика по-английски (регулярно нас «переименовывают» в Логистик-ИКС, ИКС-логистик и т.п.), поэтому меняем. Однако хорошо бы, если изменения будут плавными. Вариант названия дан в примере, но это не догма, можно брать за основу для добавления графической части (желательно), но можно при наличии оригинальных идей и переработать. В примере дефис заменен на middle dot с целью более простого восприятия названия как слово logistics. При этом положение middle dot между буквами t и i с той же целью подправлено, нужно сделать это профессионально, если вариант написания названия остается.
Графическая часть:
По возможности должна отражать специализацию.
Справка:
Логистика это не просто перевозки и складирование, это комплексное управление товародвижением с целью (как вариант) оптимизации совокупных издержек. Перевозки и склад лишь малая часть. Здесь еще и закупки/снабжение, таможня, аналитика, управление запасами, производство, дистрибуция, информационные технологии и многое-многое другое. Суть отражается в 7 Правилах логистики:
* 1R (right product) - нужный товар;
* 2R (right quality) - необходимого качества;
* 3R (right quantity) - в необходимом количестве;
* 4R (right time) - в нужное время;
* 5R (right place) - в нужное место;
* 6R (right customer) - нужному потребителю;
* 7R (right cost) - с требуемым уровнем затрат.
Термины (возможные образы): цепи они же сети (поставок), связи, материальные потоки, издержки, прибыль, эффективность.
Цвета: синий, серый, черный, белый. Как на сайте или в примере.
Сразу не подходят изображения земного шара (почему-то каждый второй логотип в отрасли, да и не про нас). Часто используются стрелки, как изображения потоков – возможно только в очень оригинальном исполнении. Я подумывал о двух связанных звеньях цепи, но не ограничивайте, пожалуйста, свою фантазию только этим образом.
Использование: сайт, буклеты-брошюры-листовки, документы, визитки, конверты, баннеры, плакаты, сертификаты, мелкая сувенирка.
2. Сообщество специалистов по логистике и управлению цепями поставок Логист.ру.
Нужен логотип, состоящий из названия на русском языке и графической части в векторе и растре, в цветном и монохромном исполнении.
Название:
Полная свобода действий и в шрифтах и во всем другом. В примере просто общий смысл. Главное чтобы надпись соотносилась с графической частью. С точкой ру можно обходиться как угодно (как в примере).
Графическая часть:
Та же, только в других цветах (скорее всего на черном фоне, как на примере).
Цвета: желтый, оранжевый, черный, белый, как в примере. Требование не жесткое, можно и другие варианты, если вам покажется, что они лучше.
Использование: сайт, буклеты-брошюры-листовки, документы, визитки, баннеры, плакаты, сувенирка (ручки, майки, рюкзаки-торбы).
Из «быстро-дешево-качественно» я вычеркиваю «быстро») Если никакой вариант не подойдет, конкурс или конкурсы будут устраиваться дальше.
Собственно это начало большой работы, которая включает в себя дизайн, верстку, программное обеспечение, администрирование сайтов logist-ics.ru и logist.ru. Но всё по порядку…
Оплата 5000 рублей яндекс-денег.
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