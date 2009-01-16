Логотип для форума

В общем есть такой сайт moto_72_._ru ( _ убираем) дЛЯ этого сайта нужно придумать логотим, такой который легко можно нарисовать самому, можно использовать для нашивок, наклеек и т.д... Жду эскизики логотипов! отправляйте эскизики на ...