Динамичный логотип. Надо: - более реалистичное изображение - убрать пиксилявость - плавное вращение не рывками - ровное вращение. без рывков и скачков. куча исходников и примеров могу дать ссылку на уроки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для турагенства, названия "Круиз" . логотип должен быть легко запоминающимся и узнаваемым.
нужен в цветной и такой же серых оттенках.
хотелось что бы, был рисунок с назнаем.
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