Логотип-наклейка торговой марки трикотажа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт123 заявки1154 просмотра
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Требуется сделать 2 логотипа-наклейки, которые будут наклеиваться на упаковку трикотажного нижнего белья:

1. Логотип "Cotton Club. Найкращий трикотаж світу". Это логотип Торговой марки, которая включает в себя лучшие образцы трикотажных изделий и наклеивается на упаковку продукции.

2. Значок "Вироблено в Турції. Гарантія якості та довговічності". Это тоже наклейка, которая наклеивается на упаковку продукции.

Эти значки должны быть красочными и стильными. Они будут печататься на бумаге-самоклейке. Форма - круг, овал или прямоугольник, самое главное, что бы получилось красиво и стильно :).

15 лет назад
prostir_m
Роман 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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