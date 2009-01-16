Логотип-наклейка торговой марки трикотажа

Требуется сделать 2 логотипа-наклейки, которые будут наклеиваться на упаковку трикотажного нижнего белья:

1. Логотип "Cotton Club. Найкращий трикотаж світу". Это логотип Торговой марки, которая включает в себя лучшие образцы трикотажных изделий и наклеивается на упаковку продукции.

2. Значок "Вироблено в Турції. Гарантія якості та довговічності". Это тоже наклейка, которая наклеивается на упаковку продукции.

Эти значки должны быть красочными и стильными. Они будут печататься на бумаге-самоклейке. Форма - круг, овал или прямоугольник, самое главное, что бы получилось красиво и стильно :).