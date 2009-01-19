Нужен логотип

Понравилось то, что пока другие добивались повышения оплаты и выясняли что я хочу видеть в логотипе, приступил к работе и через несколько минут предложил уже вариант логотипа , который мне сразу понравился. Затем, выслушав мои пожелания в течении часа сделал именно то что меня полностью устроило. Профессионально, оперативно, качественно.