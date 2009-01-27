Здравствуйте, коллеги

Необходимо разработать флэш-логотип для www.seven.by

Предупреждаю, что проект малобюджетный.

Название и слоган такие же как на сайте

+ при наведении должна всплывать такая-же "подсказка", как сейчас.

+ логотип должен блестеть\переливаться\сверкать, не слишком броско, но должен

+ в цветах сайта

+ если у вас есть какие-нибудь варианты, неодобренные клиентами варианты, предлагайте.

+ сорс логотипа желателен еще и в кореле

- Стандартные copy-paste сообщения удаляются

- Оплата WMZ, WMB, наличные в Минске

Спасибо