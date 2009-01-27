Здравствуйте! Для форума http://www.ipforum.tu2.ru требуется логотип. Возможные надписи: IPФорум, IP, Иванов Петр, Ivanov Petr и тд. на ваш выбор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги
Необходимо разработать флэш-логотип для www.seven.by
Предупреждаю, что проект малобюджетный.
Название и слоган такие же как на сайте
+ при наведении должна всплывать такая-же "подсказка", как сейчас.
+ логотип должен блестеть\переливаться\сверкать, не слишком броско, но должен
+ в цветах сайта
+ если у вас есть какие-нибудь варианты, неодобренные клиентами варианты, предлагайте.
+ сорс логотипа желателен еще и в кореле
- Стандартные copy-paste сообщения удаляются
- Оплата WMZ, WMB, наличные в Минске
Спасибо
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