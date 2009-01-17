Логотип "молодому" сайту

Логотипы и ЗнакиЗакрыт100 заявок819 просмотров
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Необходимо разработать логотип для размещения на сайте www.surconsult.by

Ожидаем Ваши предложения включающие цену и сроки.

Просьба не писать в личку (предложения скрыты от других пользователей и другие исполнители не увидят оригинальности Вашего предложения).

С уважением.

15 лет назад
trosha
Сергей 
43 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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