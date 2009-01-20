Сделать логотип

Есть идея, нужно ее реализовать...

Логотип не тяжелый просто два слова написать красиво!!!!

Сам бы сделал но к сожалению сейчас нет доступа к фотошопу, а сделать нужно как быстрее...

Там работы на 20 минут.. не больше!!!!

Все остальное в аське 9-951-444

Бюджет так же не большой 2-5 долларов, взависимости как красиво вы сделаете :)