Сделать логотип

Название должно быть написано очень красиво снизу вверх. Вариантов решения может быть много. Необходимо использовать белый, серый и фиолетовый текст. Цель добится, чтобы логотип нем идею - возвышение. Т.е. что то должно идти с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть идея, нужно ее реализовать...
Логотип не тяжелый просто два слова написать красиво!!!!
Сам бы сделал но к сожалению сейчас нет доступа к фотошопу, а сделать нужно как быстрее...
Там работы на 20 минут.. не больше!!!!
Все остальное в аське 9-951-444
Бюджет так же не большой 2-5 долларов, взависимости как красиво вы сделаете :)
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