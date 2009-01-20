Сделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок203 просмотра
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Есть идея, нужно ее реализовать...

Логотип не тяжелый просто два слова написать красиво!!!!

Сам бы сделал но к сожалению сейчас нет доступа к фотошопу, а сделать нужно как быстрее...

Там работы на 20 минут.. не больше!!!!

Все остальное в аське 9-951-444

Бюджет так же не большой 2-5 долларов, взависимости как красиво вы сделаете :)

15 лет назад
Roma25
Нонейм 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
DilE
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Талантливый фрилансер, необыкновенный подход к делу, - креативный. Выполнил работу не то, что на 10 баллов, а на все 100, если честно сам не ожидал такого результата и цены приемлемые. Честный и порядочный человек. Рад сотрудничеству и рекомендую!!!
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