Нужен логотип на сайт

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок1306 просмотров
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#1$

Разработческая версия здесь http://puzzles.espada.msk.ru/

на контент не смотрите, он сейчас в работе...

название сайта "Дигузяй" (смысла в названии нет, не ищите и не спрашивайте ))) )

Это конкурс!!!

будет выбран один логотип, результаты труда выкладываем здесь...

срок - 3 дня

оплата - СБС

Господа! Я вроде бы ясно написал... это конкурс!!!

15 лет назад
rdadabaev
Равшан 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
dafnovoby
Дмитрий 
50 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
Представил один вариант, который в последствии был принят с незначительными доработками... Исправления выполнил оперативно. Спасибо.
Отличный заказчик!
xray
Ян 
45 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
Очень лаконичный логотип, отражает основную аудиторию наших потенциальных покупателей... Задание было в рамках конкурса, без описания того, что нужно. Исполнитель прекрасно справился, кепочка в тему. Не смотря на то, что изначально планировалось выбрать только одну работу, этот вариант был принят для использования в баннере. Спасибо.
Прекрасный, честный человек и заказчик . Смело советую всем !
mastakis
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
Хотел один логотип, но посмотрев вторую работу исполнителя по конкурсу, решил: нужно брать глаза для баннера. весело и прикольно сделано. Спасибо.
Очень интересный и позитивный конкурс! Побольше бы таких! Особо отмечу обязательность и порядочность данного заказчика! Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Заявки фрилансеров
dafnovoby
Дмитрий 
50 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
xray
Ян 
45 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
mastakis
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
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