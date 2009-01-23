Написание сайтов по вашим требованиям, дизайн сайтов(недорого).

Php,mysql,html,css,Flash AS3

Предлагаю помощь в создании и установке сайтов, кодов разных бирж и другую помощь web разработчика

Установка движков:

Dle,WP, а так же установка различных плагинов(по запросу)

+ уникализикрованный шаблон(под ваш домен, под ваши требования).

Стоимость - 5$

Перенос сайтов:

Полный перенос сайта (База данных, скрипт, все файлы) до 300mb - 3$

сайты >300mb за 200mb 1$

Установка кодов бирж ссылок: Sape,Liex и другие.

Стоимость - 1$

Создание любых видов анкоров:

1000 анкоров(средней сложности генерации) - 3$

Наполнение сайтов уникальным контентом(синомайз с платной базой, уникальность 80-95%)

100 постов с картинками - 5$