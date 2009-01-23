Написание сайтов по вашим требованиям, дизайн сайтов(недорого).
Php,mysql,html,css,Flash AS3
Предлагаю помощь в создании и установке сайтов, кодов разных бирж и другую помощь web разработчика
Установка движков:
Dle,WP, а так же установка различных плагинов(по запросу)
+ уникализикрованный шаблон(под ваш домен, под ваши требования).
Стоимость - 5$
Перенос сайтов:
Полный перенос сайта (База данных, скрипт, все файлы) до 300mb - 3$
сайты >300mb за 200mb 1$
Установка кодов бирж ссылок: Sape,Liex и другие.
Стоимость - 1$
Создание любых видов анкоров:
1000 анкоров(средней сложности генерации) - 3$
Наполнение сайтов уникальным контентом(синомайз с платной базой, уникальность 80-95%)
100 постов с картинками - 5$
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
15 лет назад
Представил один вариант, который в последствии был принят с незначительными доработками... Исправления выполнил оперативно. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!