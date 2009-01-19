Конкурс на лучший логотип для компании

Есть идея, нужно ее реализовать... Логотип не тяжелый просто два слова написать красиво!!!! Сам бы сделал но к сожалению сейчас нет доступа к фотошопу, а сделать нужно как быстрее... Там работы на 20 минут.. не больше!!!! Все остальное в ...