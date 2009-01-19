Конкурс на лучший логотип для компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт72 заявки2289 просмотров
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#1$

Компания "Textonic" занимается поиском и разработкой нефте газовых месторождений

Желательно придумать графический знак, отражающий деятельность компании

15 лет назад
Serik_Temir
Эрик 
37 летКиргизия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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