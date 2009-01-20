Логотип для института!

Логотип для консалтинговой компании "Central Asia Gate" Желательно изобразить Врата в логотипе должны присутствовать три слова - Consulting, Trade, Tourism
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Я Представитель института "ДГТУ(технического)" города Ростова-На-Дону. Дело в то, что мы решили создать новый логотип(а точнее эмблему) но эмблема должна быть такое, что бы потом можно было сделать как (памятник, статуя) и чтобы можно было поставить её перед институтам!
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