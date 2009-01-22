Логотип коттеджного поселка

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Логотип для нового кот.поселка "Курше-Вель". Сделать его показательно помпезным. Цвета белого золота и бордовый.

Срок: до понедельника

Оплата: ЯД, WMR=2-3 тыс.рублей

О поселке:

овый коттеджный поселок «Курше-Вель» расположен вблизи д. Вельяминово.

Поселок расположен в непосредственной близости от строящегося горнолыжного центра. Жители посёлка в полной мере смогут наслаждаться всеми прелестями европейского горнолыжного курорта.

Небольшой охраняемый коттеджный поселок включает в себя 28 комфортабельных коттеджей. Площади от 170 до 250 кв.м. Участки от 6 до 9,5 соток.

На данный момент уже проведены все городские коммуникации, включая водопровод и газопровод. Архитектурные проекты посёлка выполнены в традиционном европейском "альпийском" стиле, что усугубляет иллюзию горнолыжного городка. При этом дорога как до Новорижского шоссе, так и до города Истры не займёт более 2-3 минут.

Если вы мечтаете жить в своём доме на своей земле в тихом уютном месте и в то же время ведёте активный спортивный образ жизни и хотите привлечь к нему всю семью, это предложение будет для вас оптимальным. Приезжайте, мы будем рады рассказать вам о нём подробней.