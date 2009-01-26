Сделать с нуля логотип компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен63 заявки841 просмотр
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Сделать с нуля логотип компании,занимающийся организацией и проведением праздников!

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15 лет назад
JuliaBC
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
msats
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-1)
15 лет назад
$80
1 день
Терпеливый и безумно креативный человек.Переделывал 8 раз,пока мне не понравился результат!!! Надеюсь будем работать дальше
Очень ответственный, интересный в общении заказчик. При выполнении заказа не давит и не торопит. Когда были выполнены все условия заказа тут же получил деньги. Говорю спасибо за хорошее сотрудничество.
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