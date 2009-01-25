Рисунки на сайт и логотипы

Сайт по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Нужно на главной сделать два-три рисунка, там сейчас 2 фото, посмотреть можно здесь: www.liveklimat.com , фотографии разумеется для примера с другово сайта взял, так как своих фото нет, то нужно нарисовать или создать в графике 2-3 рисунка, один рисунок вточности скопировать как фото на сайте (с мужиком) и еще 2 рисунка один на тему обслуживания кондиционера, а второй ремонт. Все размеры картинок вточности как на сайте со сглажинными углами.

Вторая задача нужно создать маленкие логотипы, пример: http://www.liveklimat.com/info/klient.html

Логотипов 12, размер немного побольше чем в примере. Сайты компаний с которых нужно сделать логотипы:

1)http://www.irwin2.ru/

2)http://www.nanosystema.ru/

3)http://www.medavant.ru/

4)http://www.vid.ru/

5)http://www.npf-foton.ru/

6)http://www.rencredit.ru/

7)http://www.1str.ru/

8)http://www.yasen-td.ru/

9)http://www.atlant-m.ru/

10)http://www.carre-noir.ru/

11)http://itsrb.ru/

12)http://www.alpina.ru/

Вот впринципе и все. Жду ваших предложений.