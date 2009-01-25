Рисунки на сайт и логотипы

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Нужно на главной сделать два-три рисунка, там сейчас 2 фото, посмотреть можно здесь: www.liveklimat.com , фотографии разумеется для примера с другово сайта взял, так как своих фото нет, то нужно нарисовать или создать в графике 2-3 рисунка, один рисунок вточности скопировать как фото на сайте (с мужиком) и еще 2 рисунка один на тему обслуживания кондиционера, а второй ремонт. Все размеры картинок вточности как на сайте со сглажинными углами.

Вторая задача нужно создать маленкие логотипы, пример: http://www.liveklimat.com/info/klient.html

Логотипов 12, размер немного побольше чем в примере. Сайты компаний с которых нужно сделать логотипы:

1)http://www.irwin2.ru/

2)http://www.nanosystema.ru/

3)http://www.medavant.ru/

4)http://www.vid.ru/

5)http://www.npf-foton.ru/

6)http://www.rencredit.ru/

7)http://www.1str.ru/

8)http://www.yasen-td.ru/

9)http://www.atlant-m.ru/

10)http://www.carre-noir.ru/

11)http://itsrb.ru/

12)http://www.alpina.ru/

Вот впринципе и все. Жду ваших предложений.

15 лет назад
roman1982
Роман 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$20
1 день
Все отлично. Работа была выполненна буквально за 3 часа. Очень доволен результатом. Большое спасибо.
Было очень приятно работать с Романом, надеюсь на сотрудничество в будущем. Рекомендую как ответственного и честного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта

    $15

    Здравствуйте уважаемые фриилансеры...Обьявляется конкурс, на создание логотипа для сайта money-go.com.. В логотипе следует отобразить надпись MoneyGo..Претпочтительнае цвета-Голубой (#4E7DC3) ,белый и допустим красный...Фон прозрачный....Победителю 15$...Кому не нравится цена просьба не писать..

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для компании

    $50

    Объявляется конкурс на лучший логотип, который бы определял нашу деятельность в самом красивом свете, цвете, деталях и образах. О компании рассказывается в "резюме" профиля. От логотипа ожидается: - Точное указание на название Сlutter.ru. - Обязательная приписка «Интернет-клуб», которая должна ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип коттеджного поселка

    $100

    Логотип для нового кот.поселка "Курше-Вель". Сделать его показательно помпезным. Цвета белого золота и бордовый. Срок: до понедельника Оплата: ЯД, WMR=2-3 тыс.рублей О поселке: овый коттеджный поселок «Курше-Вель» расположен вблизи д. Вельяминово. Поселок расположен в непосредственной близости от ...

    Логотипы и Знаки56 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для Хостинг-Компании

    $100

    Собственно в теме все сказано... Нужно Логотип для Хостинг-Компании Оставлять свои предложения и портфолио только тут... Все кто будет писать в личку сразу же будут игнорироваться!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать логотип в векторе

    Задача - сделать логотип в векторном формате. Компания ООО "Екоммерц" - сеть интернет-магазинов: 1. www.s-i-p.ru (подарки) 2. www.malyshop.ru (детские товары) 3. www.vsyaposuda.ru (посуда) 4. www.domtovary.ru (товары для дома) 5. www.anmut.ru (сувениры по культовым фильмам) нужно придумать собирательный логотип, который символизировал бы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для сайта музыкальной группы

    $100

    Нужен логотип для локальной музыкальной группы Shantytown Этап 1: Сделать 12 разных прототипов. Один из вариантов в аттаче. Группа не является исполнителем типа "Вестерн", т.е. стилизация под дикий запад и все такое не обязательна. Пример дан просто ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для института!

    $200

    Я Представитель института "ДГТУ(технического)" города Ростова-На-Дону. Дело в то, что мы решили создать новый логотип(а точнее эмблему) но эмблема должна быть такое, что бы потом можно было сделать как (памятник, статуя) и чтобы можно было ...

    Логотипы и Знаки83 заявки
    Закрыт
    15 лет назад