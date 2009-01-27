Логотип для сайта

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен43 заявки1273 просмотра
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#1$

Здравствуйте уважаемые фриилансеры...Обьявляется конкурс, на создание логотипа для сайта money-go.com..

В логотипе следует отобразить надпись MoneyGo..Претпочтительнае цвета-Голубой (#4E7DC3) ,белый и допустим красный...Фон прозрачный....Победителю 15$...Кому не нравится цена просьба не писать..

Логотип для сайта
15 лет назад
moneygo
53 годаСША
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Победитель конкурса
Dmittrii
45 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
Сделал прекрасный логотип.Попал в самую точку.Особенно по цветовой гамме.Работой доволен.Спасибо большое.
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Dmittrii
45 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
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