Pashtet-by

Павел Турейко Pashtet-by

 
43 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Сделаю для Вас:

- дизайн сайта (исходник в psd),

- дизайн полиграфической продукции,

- дизайн упаковки (дизайн и разработка кроя),

- логотип,

- фирменный стиль,

- векторную иллюстрацию,

- верстку буклета, журнала, каталога,

- подготовку файлов к печати.

Любая сложность. Быстро, качественно, недорого.

Дизайнер. Специалист отдела допечатной подготовки.

Предоставляю варианты дизайна после заполнения и обсуждения брифа,

сроков проекта и внесения предоплаты 20-30%.

В портфолио представлены работы среднего ценового уровня.

Специализация – любой дизайн (полиграфия, логотип, фирменный стиль, сайты, баннеры, иллюстрации и многое другое).

Рисую своими руками, без посредников.

Возможно выполнение работы в сжатые сроки (от 1 дня).

С удовольствием Вам помогу!

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
romocheto
48 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Каталог.
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