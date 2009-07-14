Сделаю для Вас:
- дизайн сайта (исходник в psd),
- дизайн полиграфической продукции,
- дизайн упаковки (дизайн и разработка кроя),
- логотип,
- фирменный стиль,
- векторную иллюстрацию,
- верстку буклета, журнала, каталога,
- подготовку файлов к печати.
Любая сложность. Быстро, качественно, недорого.
Дизайнер. Специалист отдела допечатной подготовки.
Предоставляю варианты дизайна после заполнения и обсуждения брифа,
сроков проекта и внесения предоплаты 20-30%.
В портфолио представлены работы среднего ценового уровня.
Специализация – любой дизайн (полиграфия, логотип, фирменный стиль, сайты, баннеры, иллюстрации и многое другое).
Рисую своими руками, без посредников.
Возможно выполнение работы в сжатые сроки (от 1 дня).
С удовольствием Вам помогу!
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