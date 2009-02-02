Название для еще одной web-студии

# 1 — $

Помогите пожалуйста придумать название для web-студии, состоящей пока из двух человек.

Маленькой такой, но самостоятельной.

Автору лучшего названия – 50 WMZ

Если так ничего и не выберем, утешительный приз 10 WMZ самому старавшемуся.

Предложения кидайте в личку или сюда, кому как нравится, все предложения скрыты от посторонних глаз.

Главные пожелания:

1. Слово должно хорошо восприниматься на слух, его можно использовать в качестве домена и чтоб ни русский ни зарубежный заказчик не ломал голову как это правильно написать и что это такое.

2. Должны быть свободны домены в .ru и .com зонах, а также аккаунт на free-lance.ru и weblancer.net

3. Слово должны быть одно и не состоять из двух полных, сложенных вместе слов.

Лучше если это будет выдуманное слово.

Очень на вас надеемся :)