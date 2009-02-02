Сделать уникальные описания. Шкафы.

КопирайтингЗакрыт37 заявок462 просмотра
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Для сайта по продаже шкафов нужны уникальные описания каждой категории.

400-450 знаков для каждой категории.

Всего 12 категорий.

Пожалуйста указывайте цену не за количество символов, а общую, за весь объём работы.

Нужен просто текстовой файл.

15 лет назад
sfs77
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$10
3 дня
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