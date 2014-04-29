Автотематика (зачасти)

$100
КопирайтингЗавершен8 заявок206 просмотров
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Нужен качественный копирайт с ориентиром в seo по тематике автозапчастей.

Объем не определен, т.к. разделов много.

Исходный текст есть, но нужно придерживаться его только по тематике, а не рерайт.

Без примеров работы по тематике, просьба не писать. В ЛС не беспокоить.

Оплата - от уровня исполнителя и его портфолио. Цена - гибкая, жду предложений.

Варианты оплаты - безопасная сделка или WMR.

Сроки короткие на рабочий объем, т.е. 5-7к за 2 дня, если не сможете уложиться, не пишите.

10 лет назад
dizone
44 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Начали работать по большому проекту с массой текстов. С самого начала понравилось отношение к работе и срокам. Первое задание было выполнено с опережением графика. Никаких претензий, надеюсь и в дальнейшей работе все будет замечательно.
Валерий конструктивно подходит к постановке задачи. Оперативно отвечает не все вопросы и также оперативно оплачивает работу. Рекомендую!
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