Автотематика (зачасти)

Нужен качественный копирайт с ориентиром в seo по тематике автозапчастей.

Объем не определен, т.к. разделов много.

Исходный текст есть, но нужно придерживаться его только по тематике, а не рерайт.

Без примеров работы по тематике, просьба не писать. В ЛС не беспокоить.

Оплата - от уровня исполнителя и его портфолио. Цена - гибкая, жду предложений.

Варианты оплаты - безопасная сделка или WMR.

Сроки короткие на рабочий объем, т.е. 5-7к за 2 дня, если не сможете уложиться, не пишите.